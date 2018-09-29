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Bu haber 29 Eylül 2018 10:41:55 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Çiftçi;Hepsi 2019 Yılında Bitmiş Olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek ilçesinin alt yapı çalışmalarının tanıtımlarını gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, özellikle Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisini gezerek çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi.

Başkan Çiftçi;Hepsi 2019 Yılında Bitmiş Olacak

Şanlıurfa’da geleceğe yönelik alt yapı yatırımları konusunda ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tümünde eşit hizmet götürme anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm ilçelerde olduğu gibi Siverek ilçesinde de alt yapı yatırımlarını uygulayan Büyükşehir Belediyesi İlçede yaklaşık 350 Milyon TL’yi geçen yatırım bedelli projeler gerçekleştiriyor.

Dün Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde gerçekleşen Siverek ilçesinin alt yapı çalışmalarının tanıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us, Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Şanlıurfa AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı, İl Başkan Yardımcıları, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, Siverek Muhtarlar Derneği, Mahalle Muhtarları, Büyükşehir Genel sekreter yardımcılarının katılımı ile gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve beraberindekiler Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi’ninde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde incelediler. Tesis hakkında teknik bilgi ve ilerleme raporu alan Başkan Çiftçi, gelen davetlilere hitaben bir konuşma yaparak tüm ilçelerde olduğu gibi Siverek ilçesine de önem verdiklerini belirterek alt yapı anlamında büyük yatırımlar ve projeler yaptıklarını söyleyerek yaklaşık 350 Milyon TL’lik yatırım sağladıklarını dile getirdi.

GÜNLÜK 110 BİN METREKÜP SU ARITILACAK

Başkan Çiftçi; “Siverek en kırsal büyük ilçemizdir, son dört yılda çok büyük alt yapı hizmetleri alan bir ilçemizdir. Şuan Siverek içme suyu arıtma tesisindeyiz. Bu tesis Allah’ın izni ile 2019 yılının ilk aylarında bitmiş olacaktır. Siverek ilçemizin 50 yıllık arıtılmış içme suyu ihtiyacını karşılayacak günlük ortalama 110 bin metreküp ham suyu arıtarak içmeye hazır hale getirecektir. Bu tesisin toplam bedeli de sadece bu alan için 35 Milyon TL’dir. Bu tesisi ham su ile buluşturabilecek ve tesisten çıkan içme suyunu bu defa Siverek ilçe merkezine ulaştıran ana isale hattı projesi depolarla birlikte ise toplam 58 Milyon TL’lik yatırım bedellidir. Siverek içme suyu şebeke hattı projesi de ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 83 Milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilmektedir. Şuan hizmete giren Siverek Atık su arıtma tesisimiz 41 Milyon TL’lik yatırım bedeli ile bitirilerek faaliyete girmiştir. İlçedeki tüm atık sular ana kolektörler (ana kollektör hattı için 115 Milyon TL harcandı) sayesinde tesiste toplanarak iyi bir şekilde arıtılarak enerji üretiliyor, gübre elde edilip aynı zamanda tarımda sulama için kullanılıyor. Siverek kırsal mahallelerimizde ise yaklaşık 16 adet mahallemiz bugüne kadar içme suyu problemleri olduğu için kendi imkanları ile civar yerlerden su temin ediyorlardı. Yaklaşık 15 Milyon TL’lik bedelli GEDİK içme suyu projemiz sayesinde ki çalışmalar yüzde seksenlerdedir. 16 adet kırsal mahallemiz içme suyuna kavuşmaktadır. Bunları topladığımızda son 4 yılda kamumuzun Büyükşehir Belediyemizin, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün, DSİ Genel Müdürlüğümüzün toplam yatırım bedeli 350 Milyonu geçmektedir. Bu büyük bir yatırım, bu büyüyen Türkiye’nin gerçeği, bu kalkınan Türkiye’nin gerçeği buradaki alt yapı hizmetlerinin temelinde Siverek ilçesinin kalkınması var. Siverek insanına verilen önem var, Siverek’i önemsiyoruz, halkımızın sağlıklı bir alt yapı ile arıtılmış, 7/24 kesintisiz sağlıklı içme suyuna kavuşması ve yine çevre anlamında kullanmış olduğu atık suyunun da ondan enerji üretmek suretiyle tekrar doğaya sulama suyu olarak verilmesi için çok önemli bir stratejik projeler geliştirdi hayata geçirdikleri var. Şuan inşaat aşamasında olan var bitme aşamasına gelen var ama hepsi 2019 yılında Allahın izni ile bitmiş olacak ve Siverek bunlardan faydalanacaktır.

Sağlıklı şehir kurabilmemiz için sağlıklı bir alt yapıya ihtiyacımız var. Eğer bir şehrin alt yapısı sağlıklı değilse siz o şehirdeki üst yapıyı sağlıklı kuramazsınız ve belediyeler olarak kurumlar olarak devlet yönetimi olarak cesaretli yönetimler alt yapıya önem verirler. İnsanı önemserler çünkü memleket sevdası var vatan sevgisi var bu cennet vatana doğru hizmet götürme anlayışı var. Büyük tesisler yapılıyor. Siverek’in geleceği güzel olacak bundan eminiz, Siverek'imiz gelişiyor, gelişmeye devam edecek ve bu bakış açısı 13 ilçede sürüyor onu söyleyeyim, büyük emekler var gerek idarecilerimiz tarafından gerek destek veren siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, kabinemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği var, çalışan bir Belediye var Belediye Başkanı, teknik ekibi, Genel Müdürlük, daire başkanları, mühendislerimiz ve çalışan bir DSİ bölge müdürlüğümüz var uyum içerisinde tüm arkadaşlarla birlikte el birliği içerisinde bu güzel projeleri bugün Siverek’e kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Tüm projeleri teker teker bitireceğiz ve hep birlikte buraya açılışa geleceğiz. Ben dün Ankara’daydım hem Bakanımız ile hem de bölge müdürümüz ile görüştüm ve sağ olsunlar Şanlıurfa’da hiçbir şeyi eksik etmiyorlar, icraatla yolumuza devam diyorum elimizden geleni yapacağız. Kaynağımızın kıymetini bileceğiz ama şehrimizde geleceğe doğru götüreceğiz elbette el birliği ile ve her şey insan için her şey Siverek için Siverek’in mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Burada ter döken işçi kardeşlerime başarılar diliyorum, katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTARLAR VE İLÇE HALKINDAN BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Siverek ilçesine yapılan önemli alt yapı hizmetleri ve projeleri için muhtarlar ve vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

SİVEREK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

45 bin metrekarelik alana sahip olacak olan Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi, günlük 110 bin metreküp ham suyu arıtarak günde 110 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve isale hatları ile birlikte ilçede su sorunu kalmayacak. Arıtma tesisinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak.

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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
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