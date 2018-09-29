Urfalı Anne Kızdırdı, 4 Yaşındaki Çocuğun Sigara İçmesine Müsaade Ediyor

Anneden İnanılmaz Cevap: Kendisi İstiyor

Emniyet Müdürlüğü Araştırmalı

Urfa’nın Haliliye İlçesinde bulunan Sırrın yolunda kaldırımda oturan bir anneyi ve çocuğunu fark eden vatandaş neye uğradığını şaşırdı.Küçük çocuun elinde sigara olduğunu gören vatandaş, annenin yanına giderek görüntülerini alamaya başladı. Görüntülendiğini gören anne küçük çocuğun arkasında sakladığı sigarayı kameraya göstermesini istedi.Küçük çocuk da arkasında sakladığı sigarayı çıkararak içmeye başladı. Gördükleri karşısında şaşıran ve aynı zamanda kızan vatandaş, anneye “Bu sigarayı sen mi çocuğa veriyorsun?” diyerek tepki gösterdi.Umursamaz anne çok iyi bir marifetmiş gibi çocuğun sigara içmesine gülerek; “Kendisi istiyor” şeklinde yanıt verdi.Daha 4-5 yaşlarındaki bir çocuğu zararlı alışkanlıklara yönelten ve onu bu konuda takdir eden anne, çocuklarının geleceği için tehlike arz ediyor. Küçük yaştaki çocuklarına alkol, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılık oluşturabilecek maddelerin kullanılmasına müsaade eden ailelere cezalar kesiliyor.Urfa’da yaşanan bu olayın da araştırılıp sorumlu anneye gerekli cezai işlemin yapılması gerekmektedir.