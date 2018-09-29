İnadına PKK'lıyım Dedi, 2 Saat İçinde Gözaltına Alındı

Savcılık Talimatı İle Gözaltına Alındı

Bana Ait Değil

Akıllı telefonlarda bulunan bir dublaj programından kaydedilen videoda “İnadına PKK’lıyım” diyerek sosyal medyada yayınlayan Özcan A. İsimli şahıs gözaltına alındı.çalıştığı iş yerinde çekilip yayınlanan videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.Gözaltına alınan Özcan A. meydan okuduğu videosunun aksine yakalandıktan sonra sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, kendisinin de bu vatanda yaşayan birisi olduğunu söyledi.