İnadına PKK'lıyım Dedi, 2 Saat İçinde Gözaltına Alındı

Savcılık Talimatı İle Gözaltına Alındıçalıştığı iş yerinde çekilip yayınlanan videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.
Bana Ait DeğilGözaltına alınan Özcan A. meydan okuduğu videosunun aksine yakalandıktan sonra sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, kendisinin de bu vatanda yaşayan birisi olduğunu söyledi.
"İnadına PKK'lıyım" Dedi. 2 Saat İçinde Gözaltına Alındıhttps://t.co/ygaiZTONtl#urfa #urfahaber #sanliurfa #balikligol #Şanlıurfa pic.twitter.com/z0NIaNFIDF— Urfa com (@wwwurfacom) 29 Eylül 2018
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