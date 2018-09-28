Şanlıurfa'da, İklim Eylemi Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Avrupa İklim Eylemi Haftası, ŞUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü’nün organizesiyle Harran Üniversitesi’nde Film Gösterimi ve Panel etkinlikleriyle kutlandı. Gerçekleştirilen etkinliğe, Harran Üniversitesi’nden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği BUĞDAY isimli film gösterimi ile başlayan etkinlik, kokteyl ve panel ile devam etti. Panele konuşmacı olarak Tanfer Dinler, Dr. Tuğba Ağaçayak, Muhyettin Sirer, Doç. Dr. Güzel Yılmaz katıldı.

Etkinlikler, iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında farkındalık oluşturmayı; bu alandaki bireysel gayretlerin önemini vurgulamayı ve Paris İklim Anlaşması’na atıfta bulunarak kamu, iş dünyası ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyor. İklim Eylemi, Avrupa Komisyonunun öncelikli alanlarından biri. Bu nedenle Avrupa Birliği içinde 2050 yılına kadar düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini desteklemek ve sera gazı emisyonlarını aşamalı olarak azaltmak için önemli hedefler belirlendi.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) verileri; AB Üyesi Devletlerin sera gazı emisyonlarını 1990'dan 2016'ya kadar geçen sürede yüzde 22,4 oranında azaltmayı başardığını gösteriyor. Ancak küresel ısınmayı 2 ° C’nin altında tutmaya yönelik Paris Anlaşması hedefi de korunmaya devam ediyor. Anlaşmanın başarılı şekilde uygulanması ve tüm paydaşlarla katılımcı bir diyalog sürdürülmesi için yerel düzeydeki eylemler önem kazanıyor. Avrupa Komisyonu bu doğrultuda hükümetler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütleri gibi kilit aktörlerle ilişkiler kurarak diğer ülkelerle iklim eylemine yönelik işbirliğini geliştirmek için Delegasyonları aracılığıyla İklim Diplomasi Haftası etkinlikleri organize ediyor.

Avrupa Birliği, Türkiye’de de ilgili kurumlarla birlikte, ulaştırma, enerji ve tarım gibi çeşitli sektörleri kapsayan iklim projeleri yürütüyor. Bu projeler sektörel desteğin yanı sıra, düşük karbon seçeneklerinin geliştirilmesi, florlu gazların ortadan kaldırılması, sera gazlarının izlenmesi ve ekosisteme dayalı adaptasyon gibi alanlarda iklim eylemini doğrudan hedef alan projeleri kapsıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin verdiği finansal destek miktarı 20 milyon Avroya ulaşıyor.