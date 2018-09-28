Harran Ulu Camii Restore Ediliyor

HARRAN VE ULU CAMİİ HAKKINDA

İslam mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilen, Anadolu’nun en eski camisi ünvanına sahip Harran Ulu Camii’nin restorasyon edilerek ziyarete açılması için yapılan ihale aşaması tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimatı yapıldı.İslam kültür ve medeniyetinin zirvesi sayılan, İslam sanatının eşsiz örneklerini barındıran Harran Ulu Camii, zengin taş süslemeleri kemerleri, şadırvanı, revakları ve en büyük avluya sahip olma özellikleriyle dikkat çekiyor.Yapılacak restorasyon ile, yaklaşık 800 yıl önce Moğol istilası sırasında yağmalanan ve yıkılan Harran Ulu Camii’nin mevcut işlemeleri kemer ve sütunları ayağa kaldırılacak. Şadırvan, hamam, çarşı, tuvalet gibi tarihi daha bir çok müştemilata sahip olan Harran Ulu Camii, yapılacak restorasyon sonrası çevre düzenlemesi de yapılarak ziyarete açılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Rölüve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları 500 günde tamamlanacak.M.S. 640 yılında Halife Hz. Ömer zamanında İslam hakimiyetine geçen Harran, Emeviler döneminde Halife II. Mervan zamanında bir süre başkent olmuştur.M.S. 744-750 yılları arasında Emeviler döneminde Halife II. Mervan tarafından yaptırılan ve çeşitli zamanlarda onarımlar gören Harran Ulu Camii, Harran höyüğünün kuzeydoğu eteğinde yer alan ve İslam tarihinin en önemli mimari eserlerinden olan Harran Ulu Camii’nin doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bir bölümü yaklaşık 12000 metrekare alanı kaplayan camiye ait revakları oluşturan taşlar ve süslemeli sütunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır.