Urfa'da Saldırılar Devam Ediyor!

Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artırmak ve tüketicilere güvenli biçimde kesintisiz enerji sunmak için bölge şartlarına uygun olarak geliştirilen ASOP’lara (Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu) saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iletim hatlarının yeraltına alınmasıyla birlikte son 1 yılda kurulan 650 panodan 169’u kaçak kullanmakta ısrarcı olan kesimler tarafından yakılarak veya kırılarak tahrip edildi. Dicle Elektrik, her defasında devre dışı bırakılan panoların yerine yenilerini kurarak kayıt dışı tüketime imkan tanımıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kalite yönetmeliğine uygun yatırımları ile dikkat çeken Dicle Elektrik, tüketicilerine kesintisiz elektrik verebilmek için şebekelerini güçlendirmenin yanında ekonomiye zarar veren kayıt dışı kullanımı önlemeye çalışıyor. Bunun için teknolojik imkanlardan da yararlanan enerji şirketi, kendi Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen bir çok projeyi sahada hayata geçirmeye başladı. Bu projeler arasında yer alan ve kamuoyunda ‘kaçağı önleyen pano’ olarak bilinen ASOP’lar bir çok yerde iletim hatlarının yeraltına alınmasıyla entegre biçimde uygulamaya konuldu. Uygulama alanlarında kaçak olmadığı için enerji kalitesi ve sürekliliği ile birlikte müşteri memnuniyeti ciddi biçimde arttı. Ancak, kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan çevreler, bu panoları hedef almaya, yakıp yıkmaya başladılar.

Vatandaş, Yakalanmalarını İstiyor

Daha önce değişik yerlerde yaşanan saldırılar son bir yılda Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yoğunlaştı. İlçede kurulan 650 panodan 169’u kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Yapılan hesaplamalara göre sadece panoların tahrip edilmesinden dolayı yaşanan ekonomik kayıp 1 milyon liraya yaklaştı. ASOP’ların devre dışı kalmasından dolayı yaşanan kayıt dışı elektrik kullanımının ekonomiye verdiği zarar ise çok daha fazla. Dicle Elektrik, bu saldırıların yaşandığı Teke, Selahattin Eyyübi, Kale, Şarkpınar ve Kışla mahallelerindeki tüketicilerin yaşananlardan mağdur olmaması için her defasında tahrip edilen panoların yerine yenilerini kuruyor. Saldırılardan etkilenen vatandaşlar da bu duruma tepki gösterirken, saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyorlar.