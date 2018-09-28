Urfa'da,Bilekten Kopan El Yerine Dikildi

Şanlıurfa’da araç içi trafik kazası sonucu yaralanan Ramazan Eneç (19) isimli vatandaşın sol eli bilek seviyesinden koptu. Sol el bilek ampütasyonu oluşan hasta, kopan parçayla birlikte Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine nakledildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Sedat Avşar tarafından replantasyon amacıyla hemen ameliyata alındı.Operasyonu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi plastik cerrahi doktorlarından Op.Dr. Sedat Avşar,Op.Dr. Yakup Işık, Op.Dr. Abdulkadir Calavul ve Op.Dr. Kadir Tasasız gerçekleştirdi. Bölgede bir ilk olan ve 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından kopan uzuvlar başarılı bir şekilde yerine dikildi.Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Op.Dr. Sedat Avşar şunları kaydetti; “Hastamızın kolu el bileğinin üst kısmından tamamen kopmuştu. Bu tür travmalarda mevcut damarların uç uca dikilmesi çok zordur. Hastanın hem kalıcı hemde ampute parçasında damar hasarı olması nedeniyle damar naklide yapmak zorunda kaldık. Replantasyon yapılan hastalarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların yaşaması açısından kritik bir dönemdi. Bu kritik dönemi atlattık şuan 45. günündeyiz ve fizik tedavi ile birlikte hastamız gün geçtikçe daha iyi olmaktadır ” dedi.