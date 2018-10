Toplantıya, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Av. Orhan Çelik, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel, Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak, parti üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Hilvan Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2009 yılından bu yana yapılan hizmetlerini anlattı.

Belediyeciliğin gerekli tüm hizmet unsurlarını yerine getirdiğini belirten Bayık, sosyal belediyecilikte de Hilvan'a ilkleri yaşattıklarını söyledi.

Bayık 'Ak Parti ve Hilvan halkı tarafından verilen yetki ve sorumluluğun bilinci ile belediyecilik görevimizi her alanda layıkıyla yerine getirdik, aynı bilinç ve özveriyle hepimizin yaşam alanı olan Hilvan'ı bir adım daha ileriye taşımak adına gayretlerimizi sürdürüyoruz.

1926 yılında ilçe sıfatını elde etmiş ancak ilçeleştirme girişimlerinin yaşanmadığı Hilvan’ımızın makûs talihini kırmak adına kimsenin inkar edemeyeceği birçok hizmeti gerçekleştirdik. Bunların başında Hilvan'ın kanayan yarası içme suyu olmak üzere insan hayatının olmazsa olmazı bütün altyapı unsurlarını tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Rahat bir nefes almak için, söz verdiğimiz gibi her mahalleye yeşil alanlar inşa ederek on binlerce ağacı hep beraber toprakla buluşturduk. Günlük hayatta, halk ulaşımını sağlıklı kılmak gayesiyle birer çamur deryası olan sokaklara kilitli parke taşı döşeyerek, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirdik.

7'den 70'e her kesimi eşit şekilde kucaklayarak sosyal yaşam içindeki temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal belediyecilik görevimizi sürdürmekteyiz. Bu minvalde, belediyemiz bünyesinde kurulan Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi projesiyle şimdiye kadar binlerce kadını meslek edindirme kurslarıyla meslek sahibi yaparak sosyal ve ekonomik yaşama kazandırmışız. Aynı şekilde eğitimin her alanına destek verdiğimiz gibi özellikle üniversiteye hazırlık aşamasında olan gençlerimize destek çıkarak Bilgi Evi'nde kendilerini geleceğe hazırlayacak donanımlı eğitimlerin verilmesi noktasında görevimizi yapmaya devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni ile halka hizmet etmek gayesi ile çıktığımız bu kutlu yolda, içinde yaşadığımız toplumu asrın ihtiyaçlarına göre hazırlamak, toplum içindeki her ferdin eşit şartlardan ve fırsatlardan yararlanabilmesini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz sosyal projeleri her geçen gün daha da geliştirerek değerli Hilvanlı hemşerilerimizin hizmetinize sunmaya devam edeceğiz.

Gerçekleştirilen Danışma Meclisi Toplantısının ardından, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, katılımcılara Bilgi Evi'ni gezdirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.