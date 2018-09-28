Şutso’da Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Yapıldı

Akreditasyon sürecini geçiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Akreditasyon İzleme Komitesi, Kıyaslama, Değerlendirme, İyi Uygulamalar ve Risk Tespiti, Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı, Meclis Üyeleri Mehmet Karademir, Mustafa Işık ile Yönetim ve İnovasyon Danışmanı Müjgan Çetin'in katılımıyla ŞUTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut durumu ile akreditasyon gereği Kıyaslama, Değerlendirme, İyi Uygulamalar ve Risk Tespiti gibi durumları analiz edilerek Danışman Müjgan Çetin'den öneri ve bilgi alındı.