Vali Erin’den Sağduyu Çağrısı

Dün Eyyübiye ilçesi Osmanlı mahallesinde yaşanan olaylar sonrası sağduyu çağrısı yaparak vatandaşları sükûnete davet eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gece saatlerinde Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Vali Yardımcısı Bahadır Güneş ile birlikte olayda yaralanan vatandaşları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Olayda hayatını kaybeden iki kardeşin ailesi ile de görüşerek başsağlığı dileklerini ileten Vali Erin, “Yaşanan müessif olayda vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kıymetli anne ve babaları başta olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.Sabah saatlerine kadar aile ile birlikte olan Vali Erin, sabah daha sonra olayda hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katıldı.Harrankapı Aile Mezarlığında İl Müftüsü İhsan Açık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Dağ kardeşler aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Erin’in yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar ile vatandaşlar katıldı.Defin sonrası aile fertleri ile tek tek görüşen Vali Erin taziyetlerini ileterek başsağlığı diledi.Eyyübiye ilçesi Osmanlı mahallesinde 27 Eylül 2018 günü akşam saatlerinde, mahalleli gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışması ile büyüyen kavga neticesinde bir vatandaş olay yerinde, yaralanarak hastaneye kaldırılan üç vatandaştan biri de hastanede hayatını kaybetmişti.Aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik güçleri mahalle genelinde geniş çaplı tedbirler alırken, olaya karıştığı belirlenen 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs, olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.