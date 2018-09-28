FETÖ'den İhraç Edildi, Eşini 12'inci Kattan Attı

Eşini 12’inci Kattan İtti

Komşular Düşme Sesine Uyandı

Polisler İkna etmekte Güçlük Çekti

Kaza Mı? Kasıt Mı?

Olay, istanbul’da meydana geldi. FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı bir kişi öğretmen eşi Sevde G.’yi 12’nci kattan atarak ölümüne neden oldu.Esenyurt’ta bulunan evde meydana gelen olay, sabah 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya gören,33 yaşındaki B.G. isimli şahsın TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği öğrenildi.İhraç edildikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan B.G sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple tartıştığı öğretmen eşini 12. kattan aşağı itti.Sabah 4.30 sularında meydana gelen olayda, genç kadının düşme sesine uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, polisler de kadının 12. katta bulunan eşinin yanına gittiler.Psikolojik sorunları olduğu için kendi atma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edilirken, polis adamı evden çıkarmak için ikna çabalarına girdi. bir süre direnen adam sonunda pes ederek kapıyı polislere açtı ve gözaltına alındı.Yaşanan olayda iddialar adamın eşini ittiği yönünde olsa da emniyet ekipleri olayın kaza mı, kasıt mı olduğunu araştırmak için olayla ilgili soruşturma başlattı.