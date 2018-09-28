FETÖ'den İhraç Edildi, Eşini 12'inci Kattan Attı

Eşini 12’inci Kattan İttiEsenyurt’ta bulunan evde meydana gelen olay, sabah 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya gören,33 yaşındaki B.G. isimli şahsın TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği öğrenildi.
İhraç edildikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan B.G sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple tartıştığı öğretmen eşini 12. kattan aşağı itti.
Komşular Düşme Sesine UyandıSabah 4.30 sularında meydana gelen olayda, genç kadının düşme sesine uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, polisler de kadının 12. katta bulunan eşinin yanına gittiler.
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