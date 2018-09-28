Sevgilisinin Kızına Tecavüz Etti

Cinsel Saldırı Suçundan 25 Yıl Hapis

Kısırlık Ameliyatı Olmuştum

Defalarca Tecavüz Etti

Eskişehir’de yaşanan olayda sevgilisinin kızına tecavüz ettiği gerekçesi ile yargılanıp, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın mahkemede yaptığı savunma şaşırttı.Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya 43 yaşındaki tutuklu sanık O.E.ve avukatları katıldı.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti olayın yaşandığı tarihte mağdurenin 18 yaşından küçük olduğunu da göz önünde bulundurarak tutuklu sanık O.E.'ye cinsel saldırı suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık, karar duruşmasında verdiği ifadede şunları kaydetti; "G.K. (18) ile kardeşi eve geldiler. Kardeşini markete gönderdim. Mağdurun rızası vardı. Ben önceden kısırlık ameliyatı olmuştum. Hamile kalacağını düşünmemiştim"Mağdure G.K. ise sanık ile annesinin 2 yıl boyunca aynı evde yaşadığını söyleyerek, "Annemle ilişkisi vardı. Devamlı beni taciz ediyordu. Sonra ben anneme beraber kalmak istemediğimizi söyledim. Evlerimizi ayırdık, ama annem ara sıra onda kalmaya devam ediyordu. Bir gün kardeşimle eşyalarını götürmek için O.E.'nin evine gittik. Gittiğimizde kardeşimi markete gönderdi. Kardeşim evden çıkınca üzerime saldırdı. Bağırdım ama kimse duymadı. Bana defalarca tecavüz etti. Tehdit ettiği için kimseye söyleyemedim. Hamile kaldığımda ortaya çıktı" şeklinde konuştu.