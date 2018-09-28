Vakıflar İlkokulu Müdürü, Bakanı da İl MEM'i de Hesaba Almıyor

Para Talep Etmeye Devam Ediyorlar

Velilere Masraf Listesi Çıkarıldı

Vakıflar İlkokulu’na Bakanın da Müdürün de Lafı İşlemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin her iline gönderdiği yazıda ders kitapları dışında hiçbir okul kitap veya metaryellerinin aldırılmamasını belirtmişti.Milli Eğitim Bakanlığından gelen bu yazı Urfa’da bulunan tüm okullara gönderilerek okul yetkilileri uyarılmış, basın yolu ile de veliler bilgilendirilmişti.Bakanlığın bildirisinden sonra şikâyette bulunan bazı veliler, okullarda çocuklara liste verildiği ve bu listede de kaynak kitap, A4 kağıdı, deneme ve test kitapçıkları olduğunu ve bu materyallerin tutarının öğrenciler ile okula gönderilmesi gerektiğini ifade edildiği iddialarında bulundu.İddialarda ismi geçen okullardan bir tanesi de Şanlıurfa Vakıflar İlkokulu oldu. iddiaya göre Vakıflar İlkokulu öğrencilerden kaynak kitap ve ders materyalleri için yaklaşık 250 TL civarı para talep etti.Duruma tepki gösteren veliler, “Bakanlığın bildirisi ile beraber Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü’nün yaptığı açıklamalardan sonra velilerden bu kadar masraflı bir listeyi nasıl talep edebiliyorlar? Vakıflar İlkokul yetkilileri Milli eğitim Bakanını da Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürünü de takmıyor mu?” ifadelerini kullandı.