Suruç, Büyükşehirle Kalkınıyor

SURUÇ İÇME SUYU ARITMA TESİSİNE KAVUŞUYOR

Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına tüm ilçelerde su arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Suruç ilçesinde de yapacağı su arıtma tesisi ve ana isale hattının ihalesini gerçekleştirdi. Arıtma tesisinin bitmesiyle Suruçlular artık arıtılmış sağlıklı, temiz içme suyuna kavuşacak.

İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU DRENAJ HİZMETLERİNE İLK DEFA KAVUŞUYORLAR

Suruç ilçe genelinde bugüne kadar toplamda 36 bin 349 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirildi. İlçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmalarından olan içme suyu hat döşeme ve gurup içme suyu projeleri sayesinde ilçe merkezi olmak üzere kırsal mahallelerde suya kavuştu. Bu kırsal mahallelere içme suyu ulaşımı anlamında içme suyu depoları da yapıldı.

Bununla birlikte Suruç ilçesine 25 bin 572 metre Kanalizasyon Hattı, yaklaşık olarak 6 bin metre yağmur suyu hattı döşenmiş olup alt yapı hizmetleri ve projeleri halen devam etmektedir.

İLÇE HALKI BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından dolayı memnuniyetliği ifade eden Suruçlular yıllardır beklediği hizmetlerin Büyükşehir ile gerçekleştiğini ifade etti.