Erin, Dün Akşamki Kavgada Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti

Erin, Hastanede Ziyaret Etti

Ne Olmuştu?

Dün akşam Eyyübiye’de çıkan kavgada 2 ölüyle beraber yaralılar vardı. Yaralardan birinin hastanede hayatını kaybetmesinden sonra gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Tüm bu yaşananlardan sonra Urfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık ile yaralıların tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.Hastane önünde yaralıların yakınlarıyla görüşen Erin ve beraberindekiler, daha sonra hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.Merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde dün akşam iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik önlemleri amacıyla da gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.