Eyyübiye'de Neler Oluyor?, Valilik Açıkladı!

Açıklamada;
"29.09.2018 Perşembe günü akşam saatlerinde ilimiz Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde mahalleli gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışması ile büyüyen kavga neticesinde; bir şahsın tabancayla ateş etmesi sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız devlet hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır.
Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır.
Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.
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