Son Dakika… Eyyübiye’de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Eyyübiye’de çıkan kavgadan sonra 1 ölü 4 yaralı bilgisi edinilirken, alınan son bilgilere göre hastanede tedavi gören yaralarından birinin daha yaşamı yitirildiği, ölü sayısının 2’ye çıktığı öğrenildi.

Valilik ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ İlan Etti

Olayı ardından, Valilik tarafından yayınlanan bildiride sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Ne Olmuştu?

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma 2 tarafında akrabalarının katılmasıyla baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya, ihbar üzerine olay yerine gelen çevik kuvvet ve polisin müdahale etmesiyle kardeş olan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



