Toplu Taşıması Son Nokta... Urfa, Hindistan'ı Aratmıyor

Şoför de Suçlu yolcu Da

Burası Hindistan Değil

Görüntüler Urfa’dan. Belediye otobüsünde yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, aracın kapasitesini aşarak yolculuk yapmayı tercih ettiler. Kapasitesinden fazla yolcunun binmesi ile yere çöken otobüse sığmayan yolcular kapılarından sarkarak yolculuklarına devam ettiler.Tehlike oluşturan bu görüntülerde otobüs şoföründe olmakla beraber vatandaşlarda da var. Kapasitesinden fazla yolcu alımına müsaade etmemesi geren şoförün duruma tepki göstermeden yola çıkması tepkilere neden olurken, yolcuların da bir sonraki otobüsü beklemeyerek tehlikeli yolculuğu tercih etmesi de eleştiriler arasında yer aldı.Görüntülerin sahibi vatandaş, Urfa'da yapılan bu taşıma şeklinin Hindistan'ı andırdığını ifade ederek;“Burası Hindistan değil lakin toplu taşıma araçlarında kapılara insanlar asılmış. Soru şu; ‘Bu arabada kaç kişi var da taa kapı ya kadar insanlar dışarı taşınmış? Bu sorun Eyyübiye Belediyesi’nden çok Büyükşehir Belediyesinin sorunu. Yetkililere sesleniyorum; lütfen duyarlı olun. İnsanlar hayvan değil. Bu memleketin vatandaşı insanca yaşamayı ve hizmet almayı hak ediyor.” yorumunda bulundu.