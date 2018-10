Üniversite kaydına Giderken Hayatını Kaybetti

Babası Ganim Sonbahar yönetimindeki araba, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada annesi ve teyzesi ile sonsuzluğa uğurlanan genç üniversite öğrencisi Yusuf Can’ın ölümü derin üzüntü ile karşılandı.Dinar ilçesine bağlı Alparslan köyü mevkiinde meydana gelen kazada yolun bozuk olması sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden baba Ganim Sonbahar kazada ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Dinar Devlet hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan sürücünün eşi Meliha Sonbahar, oğlu Yusuf Can Sonbahar olay yerinde hayatını kaybederken, baldızı Güler Akkapılı ise kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.Meliha Sonbahar - Yusuf Can SonbaharAynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ganim Sonbahar’ın tedavisine Adana’da deval edilmesine karar verilirken, kazada hayatını kaybeden Yusuf Can Sonbahar yürekleri dağladı. Daha çiçeği burnunda üniversite öğrencisi olan ve Matematik öğretmenliğini bölümünü kazanan Yusuf Can daha ilk dersine giremeden hayatını kaybetmesi çevresi tarafından derin üzüntü ile karşılandı.Öte yandan kazanın meydana geldiği yolun bozuk olmasından dolayı sık sık kazaların yaşandığını dile getiren çevre sakinleri, gördükleri bu kazanın ilk olmadığını yolun yapılmaması durumda kazalar görmeye devam edeceklerini dile getirdiler.Ganim Sonbahar