Urfa Fen Lisesi'nin Taşımalı Okuldan Farkı Kalmadı

Su İhtiyacı Tankerlerle Karşılanıyor

Kanalizasyon Tıkandı

Olan Çocuklarımıza Olacak

2018-2019 Eğitim Öğretim yılına yeni okullarında başlayan Fen Lisesi öğrencileri çile ile eğitim hayatına devam etmeye çalışıyor. Okul yolunun sıkıntılarla dolu olması, suyunun olmaması ve elektrik probleminin yaşanmasından sonra veliler isyan bayraklarını dalgalandırdı.Okul yolunun düzgün olmamasına tepki gösteren veliler, “Yeni binaya taşındı diye yolu da hemen ardından yaparlar dedik ama yetkililerde bir kıpırdama yok.” ifadelerini kullandı.Yeni binaya taşınmaları ile daha sağlıklı bir eğitim alabileceklerini düşünen öğrenciler de veliler de maalesef ki daha ilk haftalardan bir sürü sorunla karşılaşarak, hüsrana uğramaya başladı.Suyun olmadığı Fen Lisesi’ne tankerle su taşınıyor. Tankerle taşınan su ile içme suyunu karşılayan öğrenciler, hastalık kapacak korkusuyla endişe yaşıyorlar. Taşıma suda mevcut olan bakteri miktarının yüksek olması ile kolay hastalanabilecek olan öğrencilerin, yetkililer duruma el atmadığı takdirde başka bir çaresi yok…Fen Lisesindeki su, elektrik, yol sorununa bir de kanalizasyon sorunu eklendi. Öğrenciler, kanalizasyonun tıkanması sonucu zor anlar yaşadı.Duruma tepkili olan bir veli;“Urfa’nın en iyi okulu sözde Fen Lisesi… doğru düzgün yolu yok! Suyu yok! Doğalgazı yok! Sağlıklı elektriği yok! Dün tankerlerle okula su geliyordu. Bugün vidanjörler çalışıyor… Bir hafta da tıkanan nasıl bir alt yapıdır? Bir sene daha yerinde kalıp tüm eksikler giderildikten sonra taşınılamaz mıydı? Olan çocuklarımızın bir dönem ya da bir yılına olacak…” ifadelerini kullandı.