Urfa=TEKSAS 1 Ölü, Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma 2 tarafında akrabalarının katılmasıyla baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Kavgaya,ihbar üzerine olay yerine gelen çevik kuvvet ve polisin müdahale etmesiyle kardeş olan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Mahmut D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.