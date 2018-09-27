Hilvan'da Köy İçi Yol Yapım çalışmaları Devam Ediyor

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşların mevsimsel şartlara karşı maruz kalmaması ve sağlıklı ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediyesi, 2018 Eylül ayı programı kapsamında iyileştirmede ihtiyaç duyulan Külaplı, Yuvacalı, İncirli, Uzuncuk, Yeniköy, Tepecik kırsal mahalleleri ile bunlara bağlı mezralarda çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2018 bitmeden acil ihtiyaç duyulan yerlerdeki çalışmalarımızı bitirme hedefindeyiz dedi.

AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve mahalle muhtarları ile birlikte yol yapım uygulamalarını inceleyen Bayık:

"Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kırsal mahallelerimizde yol yapım ve iyileştirme uygulamaları aralıksız devam etmektedir. 2018 yılının başından beri başlatılan çalışmalarımız öncelikli acil ihtiyaç duyulan yerler başta olmak üzere bir çok kırsal mahallede devam etmektedir. Yaklaşan kış mevsimiyle beraber kırsalda ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, özellikle köy içinde ulaşımın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için stabilize malzeme serimi ile birlikte gerekli sıkıştırılması da yapılmaktadır" dedi.

Kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceleme sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Bayık, mahalle sakinlerinin sorularını dinleyerek taleplerini aldı.