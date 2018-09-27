ŞUTB Üyelerine Nefes Kredisi

Bu haber 27 Eylül 2018 21:22:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsası işletmelerin (KOBİ) finansal sıkıntılarını gidermek için çeşitli bankalarla düşük faizli nefes kredisi protokolüne imza attı.ŞUTB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;