ŞUTB Üyelerine Nefes Kredisi

ŞUTB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin (KOBİ) finansal sıkıntılarını gidermek için TOBB Nefes kredisi adı altında Ziraat Bankası Girişimci Şube, Vakıfbank Haliliye Şubesi, Garanti Bank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Halk Bankaları ile protokol antlaşması imzaladık.
Bankalarla imzalanan protokol ile üyelerimiz arzu ederlerse Ziraat bankası girişimci şube, Vakıfbank Haliliye şubesi, Garanti bank, Yapı kredi bankası Türkiye İş Bankası ve Halk banka ‘larından 18 ay vadeli ayda 1.85 faiz oranı üzerinden kredi kullanabilirler. Ayrıca üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olarak ödenecektir.
Nefes kredisi ile birlikte KOBİ ‘lerin finansman sıkıntılarının giderilebileceğini söyleyen Başkan KAYA , protokolün üyelerimize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
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