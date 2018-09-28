Galericiler Sitesinin Akıbeti Ne Oldu?

4 Sonbahar Geçti Kimse Neden Diye Sormuyor

Galericiler Sitesinin Görüntüsü Kimseyi Rahatsız Etmiyor

2015 yılında yapımına başlanan ve 3 yıldır bir türlü hizmete açılmayan Galericiler Sitesinin akibeti esnaf ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 yıl önce 10 ayda açılacağı duyrulan Galericiler Sitesinin açılmaması konusunda herhangi bir açıklamanın yapılmaması tepkilere neden olurken halk, yetkililerden açıklama bekliyor.Konu hakkında yorum yapan bir vatandaş şunları dile getirdi;“Galericiler sitesinin 3 yıl önce inşaatı bitmişti. Üst yapıda eksiklikler kalmıştı. 2015 in Eylül ayında belediye meclisince seçilen Çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı ilk ziyaretlerinden biri olan Galericiler Esnaf ziyaretinde; sonbaharda yani 10.ayda eksiklikler tamamlanacak yerinize taşınacaksınız demişti esnafa... 4. sonbahara geldik. Altyapının tamamlandığı haberini basın toplantısı halinde yapılan açıklamayla duyamadık. Ne hikmettir bilinmez; esnafın çoğunluğunda da çok fazla bir tepki yok gibi. Varsa da seslerini duyuramıyorlar demek ki.”Açıklamalarına devam eden vatandaş, İşin garibi Şehrin kalbi konumundaki Vilayet, resmi kurumlar, adliyenin yanı başındaki bu keşmekeş görüntü Belediyeyi geçtik Mülki amirlerimizi de pek rahatsız etmiyor herhalde. Valiliğin hemen dibinde traktör galerisi - lastikçisi orijinal bir görüntü oluşturuyor. Bu gidişle Antep’ten Maraş'tan gelip bizi örnek alacaklar. Adamlar bizim kafamız çalışmıyor diye düşünecekler. Biz valiliğimizin adliyemizin yanını büyük meydanlıklar yollar yeşil alanlar yaparak bir sürü yeri ziyan etmişiz diyecekler. Bakın Urfalılar ne güzel değerlendirmişler diye gıpta edecekler...” dedi.