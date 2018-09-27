Başkan Demirkol’a Teşekkür Ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hasan Aslan’ı makamında ağırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hasan Aslan, Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sevgi evlerinde kalan çocuklara yaptığı hizmetler için ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı desteklerden dolayı ziyarette bulunan Bilici ve Aslan, Başkan Demirkol’a teşekkürlerini sundu. Başkan Demirkol’da, her zaman çocukların, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:

“Hayatını kaybetmiş, vatanımız için şehit düşen tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz. Allah, aziz şehadetlerini kabul eylesin. Bizleri de, şehitlerimizin şefaatinden mahrum eylemesin. Gazilerimizde, vatan müdafaasında cansiperane çarpışmışlar ve bu toprakları bizlere vatan eylemişlerdir.”

Açıklamaların ardından Başkan Demirkol, konuklarına 1915 Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşı’mızı Anlamak isimli kitaplardan taktim etti.