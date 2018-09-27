80 Bin Kişi İşe Alınacak!

24 Haziran seçimleri öncesinde emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışı ve vergi affı düzenlemelerini hayata geçiren iktidar, 2019'un Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde 80 bin kişiyi geçici olarak istihdam etmeye hazırlanıyor.Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) adı altında açılan geçici istihdam kadrolarında personel istihdamı yapılacak.Program kapsamında 80 bin kişinin temizlik ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek için 16 kentte çeşitli işlerde görevlendirileceği duyuruldu. İstihdam edilecek olanların 200-300 gün arasında geçici olarak çalıştırılacağı bilgisi, çalışanların yerel seçimlerin ardından görevlerinin sonlanacağını gösteriyor.Söz konusu geçici istihdamın sağlanacağı 16 il, AK Parti'nin yerelde güçlü olduğu belediyelerin yanı sıra istediği sonuçları alamadığı belediyeleri de kapsıyor. "Yüklenici firma" olarak kaymakamlıklar ve il milli eğitim müdürlükleri tercih edilirken istihdamın gerçekleşeceği iller şu şekilde: İstanbul, Kilis, Zonguldak, Aksaray, İzmir, Kocaeli, Mardin, Elazığ, Tekirdağ, Tokat, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Antep, Dersim ve Eskişehir.