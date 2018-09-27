Urfa'da, 'Anadolu'dan Bize Kalanlar' Sergisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda Ressam Mehmet Yücel'in 'Anadolu'dan Bize Kalanlar' isimli resim sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Resimler Anadolu insanlarının beklentilerini, özlemleri soyut bir ifade ile anlatılmış. Ressamımız Mehmet Yücel ile ressamların sıkıntılarını görüştük. Önümüzdeki günlerde ressamlarımızla bir toplantı yapacağız. Resmin Şanlıurfa'da sevilmesi, yeni kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapacağız. Çalışmalarından dolayı ressamımıza Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi adına teşekkür ediyorum" dedi.

Resimlerinde yöresel motiflerin bulunduğunu söyleyen Ressam Mehmet Yücel de, "Sergide 52 tane farklı ölçülerde resimler bulunmaktadır. Anadolu binlerce yıllık geçmişte sahiptir. Geçmişte yaşamış bir çok uygarlığın bize bırakmış oldukları kültürel semboller vardır. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumların kültürel değerlerinden beslenerek eserlerini üretirler. Çalışmalarımda da Anadolu'nun yöresel motifleri yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Ayrıca 50 adet yağlı boya resimlerinin bulunduğu serginin açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mithat Nebi Şengöz, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzat Birinci, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi temsilen Ahmet Kaya ve sanat severler katıldı.