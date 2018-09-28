Urfa’da Velilere Yeni Külfet, Kaynak Kitap

Okul kıyafetlerinin her yıl değişmesi ile velilere yeni kıyafet aldırma yoluna gidilen ve bağış adı altında velilerden zorla para toplayan okulları gündeme getirmiştik.
Turan, Durumu ÇözmüştüDurumu Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yansıması üzerine okullara konu hakkında yazı gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, okullarda “Kıyafet serbestliğinin ve maddi hiçbir ödeme yapılmayacağının altını çizerek, uymayanlar hakkında işlem başlatacaklarını bildirmişti.
Okulların Yeni Haraç Yöntemi: Kaynak KitapTuran’ın yaptığı bu açıklamadan sonra rahat nefes alan velilere şimdi de yardımcı kaynak kitap alma zorunluğu getirildi. Okuldan eve gelen öğrencilerin getirdikleri kitap listesini gören veliler neye uğradıklarını şaşırdılar.
Urfa’da bulunan bazı okullar, velilere “Devletin verdiği kitaplar yeterli değil. Çocuklar için yardımcı kitap almamız gerekiyor” demesi, veliler durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu araştıracaklarını ifade ederek, bir yazı yayınladı.
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