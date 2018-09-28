Urfa’da Velilere Yeni Külfet, Kaynak Kitap

Turan, Durumu Çözmüştü

Okulların Yeni Haraç Yöntemi: Kaynak Kitap

Velileri külfet Altında Bırakılmayacak

Eğitim öğretim hayatının başlamasıyla kayıt işlemeleri için okullara giden veliler her sene olduğu gibi bu sene de maddi konuda zorlandı.Okul kıyafetlerinin her yıl değişmesi ile velilere yeni kıyafet aldırma yoluna gidilen ve bağış adı altında velilerden zorla para toplayan okulları gündeme getirmiştik.Durumu Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yansıması üzerine okullara konu hakkında yazı gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, okullarda “Kıyafet serbestliğinin ve maddi hiçbir ödeme yapılmayacağının altını çizerek, uymayanlar hakkında işlem başlatacaklarını bildirmişti.Turan’ın yaptığı bu açıklamadan sonra rahat nefes alan velilere şimdi de yardımcı kaynak kitap alma zorunluğu getirildi. Okuldan eve gelen öğrencilerin getirdikleri kitap listesini gören veliler neye uğradıklarını şaşırdılar.Urfa’da bulunan bazı okullar, velilere “Devletin verdiği kitaplar yeterli değil. Çocuklar için yardımcı kitap almamız gerekiyor” demesi, veliler durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu araştıracaklarını ifade ederek, bir yazı yayınladı.Turan yazıda; “Bakanlığımızca, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtım yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin okullarda, kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmesi, öğrencilerimize aldırılması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunan ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için adım atılacaktır.