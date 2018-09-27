Urfa’da Madde Bağımlılığının M’si Bile Kabul Edilemez

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

TAŞIMALI EĞİTİM YÜZDE 10-15’E İNECEK

Belediye Başkanları, Kaymakamlar ve kurum kuruluş amirlerinin de katıldığı toplantılarla muhtarların sorunlarını dinlemeye devam eden ve çözüm yolları için istişare ortamı sağlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eylül ayı muhtar toplantısını Haliliye ilçesi muhtarlarıyla yaptı.Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda gerçekleşen ve Vali Erin’in başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısına, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kurum kuruluş amirleri ve muhtarlar katıldı.Muhtarların dile getirdiği, yol, içme suyu, sulama, altyapı, okul gibi taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü için ilgili kurum kuruluş amirlerine söz hakkı verdi. Sorunların istişare edildiği ve muhtarların talepleriyle ilgili kararların alındığı toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplantıya katılan muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunları dinlemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, sorunların çözümü için gündeme getirilmesinin önemine değindi.İdare olarak sürekli muhtarlar, vatandaşlar ve toplumun değişik kesimleri ile sürekli birlikte olduklarını dile getiren Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilimizde muhtar toplantılarının devam ettiğini belirtti.Sorunların çözümü için muhatapları bir araya getirerek çözüm aradıklarını hatırlatan Vali Erin, “Devlet millet bütünleşmesini gerçekleştirmek, muhtarlarımız da dahil her birimizin bulunduğumuz makamlardaki görev ve sorumluluklarımızı kişisel beklenti ve menfaatleri bir tarafa bırakarak, tamamen vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmeyi esas almak suretiyle, istişareye devam edebilmek, vatandaşa daha kaliteli, daha nitelikli hizmeti sunabilme arayışı içerisinde olmalıyız” dedi.Muhtarların talepleriyle ilgili kamu kurum kuruluş idarecileri arasında ve idarecilerin kendi aralarında cereyan eden sert tartışma ve gerginlikleri eleştiren Vali Erin, “Farklı taraflarda olan kesimler değiliz. Aynı taraftayız, aynı gemideyiz. Aynı amaçlara ve aynı hedeflere kilitlenmiş kişileriz. Muhtarımızı rahatsız eden konu, bizi de rahatsız ediyor. Çünkü biliyoruz ki muhtarımızı rahatsız eden konu, milletimizi rahatsız ediyor. Muhtarlarımız sorunları iyi niyetle aktardığında kızmayacak, darılmayacak, küsmeyeceğiz. Elimizden geleni, merkezi idarenin tüm imkânlarını kullanarak talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Ancak bu işin ne kadarının yerine getirildiğini en iyi bilen yine muhtarlarımızdır. Planlamada, hizmeti götürmede, önceliği belirlemede sıkıntılarımız olabilir. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, ilgili kamu kuruluş idarecilerimiz ile birlikte bir süredir yapmaya çalıştığımız, hiçbir ayrılık gayrılık göstermeden vatandaşımızın ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre tespit etmek ve öncelik sırasına içme suyu ve yol gibi ihtiyaçları alarak gidermeye yönelik gayret sarf etmektir” diye konuştu.Şanlıurfa’da son 16 yılda kamu yatırımlarına 35 milyar TL harcandığını hatırlatan Vali Erin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu tutarın yüzde 10’unun yapılmadığını belirterek, “Yapılan hizmetleri başa kakmayacağız. Önümüzdeki sıkıntıların ortadan kalkacağına, sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. Aştıkça bu hizmetlerin katlanarak devam ettiğini göreceksiniz” dedi.Türkiye’nin gelişmesinin, potansiyellerini değerlendirmesinin önünde uzun yıllardır bir terör belasının olduğunu ve terörle mücadelede bugün önemli başarılar elde edildiğini hatırlatan Vali Erin, terör örgütleriyle paralel gelişen uyuşturucu tehdidine de dikkat çekerek, muhtarların ve vatandaşların bu tehdide karşı uyanık olmalarını istedi. Uyuşturucu ile mücadelenin topyekun yürütülmesinin önemine değinen Vali Erin, bu konuda yürütülen bazı çalışmaların olduğunu, muhtarlar ve sağlık bilimleri uzmanlarının çalıştığı projenin son aşamasına gelindiğini söyledi.Proje çalışmasında Şanlıurfa’nın uyuşturucu riski konusunda Türkiye ortalamalarında olduğunun tespit edildiğini belirten Vali Erin, “Ancak biz bunu kabul edemeyiz. Biz, peygamberler şehriyiz. Hz. İbrahim’in, Hz. Eyyub’un, bir çok evliyanın şehriyiz. Bizde madde bağımlılığının m’sinin olmaması gerekiyor. Dolaysıyla bu konuda kendimizi Türkiye ortalamasıyla değil, kendimizle kıyaslayacağız ve bu konuda bu şehrin madde bağımlılığıyla değil, bir çok hikmet ve faziletle anılmasını sağlayacak çalışmaları hep birlikte yapmak zorundayız” dedi.Çocukların eğitim öğretiminde büyük bir sorun olan taşımalı eğitimi il genelinde yapımı devam eden okulların hizmete girmesiyle 2019 yılında yüzde 10-15 seviyesine düşüreceklerini kaydeden Vali Erin, bundan dolayı taşıma sektörünün rahatsızlığının dile geleceğini bildiklerini ancak çocukların rahatını hiçbir şeye değişmeyeceklerini ifade etti.