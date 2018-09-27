Urfalı Başkan, Burhan Kuzu ve Trump, İlginç İddia!

"ASLINDA ÇOK KIZGINLAR"

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılan ABD Başkanı Trump'ın kum yüklü kamyonlarla korunduğunu belirten Kuzu, Trump'a bu aklı Melih Gökçek'in verdiğini iddia etti.Kuzu, BM Genel Kurulu toplantısıyla ilgili tartışma konusu olacak detaydan bahseden tweetlerinde; Trump'ın kum yüklü kamyonlar tarafından korunduğunu ve bu aklı da Melih Gökçek'in verdiğini yazdı.Kuzu'nun tweetleri şöyle:"Trump BM'de yaptığı konuşmada, İdlib'de oynadığı barışa yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etmiş" hatırlatmasında bulunan Kuzu, "PYD'ye 19 bin TIR, 3 bin uçak dolusu silah gönderen birinin bu teşekkürde samimi olduğuna inanmam. Türkiye İdlib'de ABD'nin oyununu bozdu. Aslında çok kızgınlar.""BM toplantısına katılan Trump'ı 'kum yüklü kamyonlar' korumuş. Bu fikri Trump'a Melih Gökçek'in verdiği söyleniyor."