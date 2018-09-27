Erasmus Ofisinden Bilgilendirme Toplantısı

Yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar ve İ.İ.B.F Dekanı Esra Siverekli, fakülte ve bölüm koordinatörleri katıldı. Programda ilk olarak Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış Ernst, programa ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı. Yeni dönemde yapılması planlanan faaliyetler anlatıldı. Erasmus Ofisinden Öğr. Gör. Mehmet Saim Duru tarafından yapılan 'AkademikTanınma' ile ilgili bir sunumun ardından program, soru-cevap faslı ile sona erdi.