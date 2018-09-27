Şutso’da Mali Politika Kıyaslama Toplantısı Yapıldı

Akreditasyon sürecini geçiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Mali Politika Kıyaslama Toplantısı yapıldı.
ŞUTSO Harran toplantı Salonu’nda ŞUTSO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hayırlı, Mali İşler Sorumlusu Vedat Tekatlı, Mali İşler Birim Personeli Mehmet Baysoy, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Mali İşler Birim Sorumlusu Cenk Yavaşcan’ın katılımıyla ŞUTSO ve Turgutlu TSO’nun Mali İşler Birimlerindeki politika kıyaslaması gerçekleştirildi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile önerilerin alınmasının ardından sona erdi.
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