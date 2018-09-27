Vali Erin'den Makamda Halk Günü, Mahallede Toplantı

Resmi çalışmalarından arda kalan tüm zamanını vatandaşlarla iç içe geçiren ve makam kapıları, sorunlarını anlatarak çözüm bulmak isteyen tüm vatandaşlara açık olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün de makamında onlarca vatandaşı ağırladı.Ayda bir yapılan halk günü toplantısı anlayışını sürekli halk günü haline getirerek makam kapılarını açık tutan Vali Erin, vatandaşların ilettiği sorunları dinleyerek notlar aldı ve ilgili kurum kuruluşlarla doğrudan iletişime geçerek, vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.Makamındaki vatandaşla buluşmasının ardından Süleymaniye mahallesine yaptığı okul ziyareti sonrası, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Erin, vatandaşların evlerine ve işyerlerine misafir oldu. Vali’nin mahallelerine geldiğini duyan mahalle sakinleri, buluşmaların olduğu yerlere akın ederek Vali Erin’e ziyaretinden dolayı teşekkür edip, sorun ve sıkıntılarını paylaştılar.