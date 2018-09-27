Şanlıurfa'da,2019’a Kadar 8 Bin Derslik Yapılacak

2019’A KADAR 8 BİN DERSLİK YAPILACAK

Sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye İlkokulu’na giderek, sınıfları dolaşıp öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin; sınıf mevcutları, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgiler aldı.Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Vali Erin, derslikleri tek tek dolaşarak fiziki ortamı inceledi, klimalarının olup olmadığını sordu ve öğrencilerle sohbet etti.Öğretmenlerin, sınıf mevcutlarının çok fazla olduğunu belirtmesi üzerine Vali Erin, bazı okullarda sınıf mevcutlarının henüz Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğunu bildiklerini ancak bunu Türkiye ortalamalarına getirmek için şehrin dört bir yanında okul inşaatlarının devam ettiğini söyledi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, göreve başladığı 2017 Temmuz ayından itibaren büyük bir önem vererek başlattığı eğitim seferberliği ile Şanlıurfa, Türkiye’de eğitim yatırımlarında en büyük payı alan il oldu.Taşımalı sistemi sona erdirmek amacıyla 150 ve daha fazla öğrencinin taşındığı kırsal mahallelere okullar yapılmaya başladı. Kent merkezinde 2, Siverek ve Viranşehir’de de birer okul kampüsü kuruldu. İçerisinde toplam 23 okul, 13 pansiyon ve sosyal alanlar yer alan kampüslerden üçü faaliyete girerken, Eyyübiye kampüsü ikinci dönemde eğitim öğretimin hizmetine sunulacak.2019 Yılına kadar şehirdeki 17 bin dersliğe, 8 bin derslik ilave edilmiş olacak. Bu okullardan 300’ü kırsal kesimlerde inşa ediliyor. Yüzde 90 fiziki gerçekleşmenin olduğu okulların 150’si ilkokul, 150’si ise ortaokul ve lise olarak faaliyete girecek.