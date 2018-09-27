Urfa'da Otobüslere Kara Kutu Takılacak

Urfa’da Toplu Taşımaya kara Kutu Sistemi

Kara Kutu Sistemi Nedir? Ne İçin kullanılır?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforu arttırmak amacıyla uçaklarda kullanılan ‘kara kutu’ sistemini toplu taşıma araçlarında kullanacağını duyurdu.Ulaşımın daha rahat yapılması için Urfa yollarını düzenleyen ve toplu taşıma araçlarını yenileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ‘kara kutu’ sistemini Urfa’ya yeni kazandırılan son model toplu taşıma araçlarında kullanmayı düşünüyor.Şehir içi otobüslerde meydana gelen trafik kazalarını önlemek, yakıt tüketiminden tasarruf etmek, yol sürüş güvenliğini artırmak, bakım masraflarını en aza indirmek ve yolcu konforu amacıyla uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini otobüslerde uygulanmaya hazırlanıyor. Kara kutu Projesinin hayata geçmesinin ardından uzaktan erişimle arıza tespiti yapılabilecek haberleşme ağ yapısı ile kaza anında sürücünün ve aracın bulunduğu koşullar kayıt altına alınabilecek. Bu sistemin sağlamış olduğu anlık veriler sayesinde klima sıcaklığından, yakıt tasarrufuna, frenleme sayısından motor sıcaklığına, arıza bilgilerinden aracın rölantide kalma süresine kadar bir çok bilgi anlık olarak bir merkezden yönetilebilecek. Bu sistemin devreye alınması ile birlikte şoförün klimayı açmaması, aracın hızlı veya yavaş kullanılması gibi durumlar kalkmış olacak.Proje ile birlikte otobüslerdeki yolcu oranı hesaplanabilecek. Otobüslerin ağırlığının ölçülebildiği sistemde araçların doluluk oranı tespit edilebilecek. Yoğunluğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri konulabilecek. Yolcu oranları Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının akılı telefon uygulaması Urfa ulaşıma entegreli şekilde çalışacak. Bu uygulama sayesinde yolcuların "Nasıl giderim, yakınımdaki duraklar ve sefer saatleri dolum noktaları" ve daha birçok bilgiye ulaşabildiği Ulaşım Mobil Uygulaması ile bekledikleri otobüsün doluluk oranını cep telefonundan görebilecekler.