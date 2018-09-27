Urfa'da Ağaç Katliamı! Zabıta Esşliğinde Kesildiği İddia Edildi

Apartman Sakinleri Rahatsız Oluyor

Katliama Sebep Kişiler Tespit Edilsin

Ağaç görmeye hasret olduğumuz Urfa’da zor bela büyüyen ağaçlar bazı kesimleri rahatsız ediyormuş. Bahse konu geçen kesimler, Yunus Emre Caddesi Veysel Karani Mahallesi 475. Sokakta oturanlar bazı kişiler…Veysel Karani Mahallesinde ağaç katliamı baş gösterdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesilen ağaçların durumunu gören çevre sakinleri, ağaçların kesilme nedenini öğrendiğinde ikinci bir şok yaşadılar.Apartman sakinlerinin rahatsız olması gerekçe gösterilerek kesilen ağaçların durumu, çevre sakinleri tarafından görüntülendi. Büyümesi, uzaması ve gölgesinden yararlanması için uzun yıllara ihtiyaç olan ağaçlara kıyan kimliği belirsiz kişiler büyük tepkilere neden oldu.Veysel karani Mahallesinde kesilen ağaçların ardından aynı gün Şair Nabi İlkokulu'nun kuzey cephesinde bulunan kaldırımdaki ağaçlar da kesildi. Durumu gören kişiden edinilen bilgi Şair Nabi İlkokulu çevresinde kesilen ağaçların Zabıta eşliğinde kesildiği yönünde oldu. Bildiğiniz katliam yapan kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemin uygulanması için Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğüne şikayetler iletilmeye başlandı.