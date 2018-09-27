Aydınlık, TİGEM Olayına El Attı

Çözümü Aydınlık'ta Aradılar

Mesai ücretlerini alamadıkları için eylem kararı alan Urfa Ceylanpınar TİGEM'de çalışan Öz Orman-İş Sendikası üyesi işçileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın Ankara’daki kapısını çaldı.Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) çalışan işçiler mesai ücretlerinin ödenmediği ve yemeklerinin kötü olduğu gerekçesiyle basın açıklaması düzenlemiş, sorunların çözülmediği sürece de eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.Sorunlarına çözüm bulmak amacı ile Ankara’ya giden TİGEM işçileri çareyi CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık aradı. Aydınlık’tan yardım isteyen işçiler geri çevrilmedi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Aziz Aydınlık, gerekli yerlerle telefon görüşmesi yaparak işçilerin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.Aziz Aydınlık konu netliğe kavuşana kadar bu işin takipçisi olacağını belirterek misafirlerini uğurladı.