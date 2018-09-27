Urfa'da Denetim Arttı, Trafik Polisleri Her Noktada Ceza Kesiyor

108 TL Cezadan Kurtulamadılar

Uygulama Devam Edecek

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarına sebep olacak yanlışları yapan sürücülere ceza kesmeye başladı.Güvenli trafik oluşabilmesi adına İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nın talimatı ile yapılan uygulamalarda 7 ekip yüzlerce kişiye ceza kesti.Uygulamada, 'evrak eksikliği, kemer takmama ve akan trafikte telefonla konuşma' gibi kusuru bulunan 189 sürücü durdurularak, trafik polisleri tarafından 108 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüler, kesilen ceza sonrası trafik polislerinden gerekli uyarıları dinledikten sonra yoluna devam etti. özellikle emniyet kemeri takma konusunda oldukça üşengeçlik yapan sürücüler 108 TL ceza almaktan kurtulamadı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Veysel Tipioğlu uygulamanın Şanlıurfa2nın her noktasında devam edeceğini duyurdu.