Urfalı Esnaf Uyanıklığı, Bana 20 Sana 30 TL

Bana 20 Turiste 30 TL

Ciğer Fiyatları Ortada

Böyle Giderse Turist Sayısı Azalacak

Fiyatları Herkes Görebilsin

Yetkililer Harekete Geçmeli

Urfalı esnafla ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Urfalı esnaflar şehir dışından gelen yerli turistlere sattıkları ürünlere yüksek fiyat biçiyor, aynı ürünü Urfa vatandaşına daha ucuz fiyata veriyor iddiaları atıldı.İddiaların sahibi Urfalı bir vatandaş… Konya’dan gelen misafirlerine Balıklıgöl çarşısını gezdiren vatandaş, “Düzgün diksiyonu ile kına fiyatını soran misafirime ‘kınanın kilosu 30 TL’ denildi. Ardından ben de Urfa şivesi ile ‘Usta kına Kaça?’ dedim. ’20 TL olur!’ dedi.”Duruma ciddi morali bozulan Urfalı vatandaş bu durumun sadece Balıklıgöl’de yaşanmadığını, aynı gün içinde yemek yemek için gittikleri ciğercide de yaşandığını dile getirdi.Urfalı vatandaş, ciğer fiyatlarını bildiğini, yedikleri ciğerin toplam kaç TL olduğunu bildiğini ifade ederek şunları anlattı;“Bir ciğerciye gidip ciğer yedik. Misafirlerimi yabancı gören ciğerci 100 TL olan hesabı 140 TL olarak aldı. kuzu kuzu hesabı ödeyip çarşıdan ayrıldık.”Esnafın yabancı gördüğü insanlar üzerinden kazandığı bu paranın helal olmadığını ifade eden vatandaş, durumun vahim olduğundan bahsederek yetkililerin denetim yapması gerektiğini ifade etti.Şehrimize 1 yıl içinde 1 milyon turist gelmesini hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu sayıyı 6 ay içinde aşmış ve Urfa turizminin ilerlediği ve geliştiğini ifade etmişti. Esnafların fiyat farklarının gündeme düşmesi ile turist sayısında azalmaların olacağı kesin olmakla beraber, satılan ürünlerin fiyatlarının herkes için aynı olması gerekmektedir.Bu hususta öneri sunan vatandaşlar “Ürünleri üzerinde fiyat etiketi olmalı. Barkot sistemi ile çalışılmalı. Kebap ve ciğerci gibi yemek işletmelerinde ise verilen menüde yemeklerin fiyatları açıkça belirtilmeli. Satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını herkes görebilsin” dedi.Daha önce de karşılaşılan bu durumun Urfa ekonomisine daha büyük balta darbeleri saplamadan son bulması için yetkililerin harekete geçmesi gerekmektedir.