'İnsanların Gönüllerine Dokunmaya Dertlerine Derman Olmaya Çalışıyoruz'

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilk günden itibaren sürdürdüğü çat kapı ev ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hasta, yetim ve yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşan Başkan Ekinci, “ İmkanlar dahilinde vatandaşlarımıza yardım etmeyi sürdürüyoruz.” Dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, göreve geldiği günden bu yana her fırsatta İlçedeki mahalleleri karış karış dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor. Günün belirli saatlerinde bazı aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet eden Başkan Ekinci, hane sakinlerinin taleplerini bire bir dinleyerek yerinde çözüme kavuşturuyor. Son olarak Karakoyunlu Mahallesindeki vatandaşları ziyaret eden Başkan Mehmet Ekinci’ye, eşi Ayşe Ekinci, Parti Teşkilatı, mahalle muhtarı, kadın ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti. Mahallede yaşayan vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaşan Başkan Ekinci, vatandaşlarla sokakta sohbet etti. Karakoyunlu Mahallesi’nde yaşayan 5 kişilik yetim bir ailenin evine misafir olan Başkan Ekinci ve beraberindekiler, ailenin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlediler. Ailenin beyaz eşya ve diğer eksiklerini karşılayan Başkan Ekinci, çocukların kırtasiye malzemelerini de temin ettirdi. Birim amirlerine gerekli talimatları veren Başkan Mehmet Ekinci, ailenin tüm eksikliklerinin giderilmesini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışına her zaman önem verdiğini vurgulayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Ev ziyaretlerimize bugün de Karakoyunlu mahallemizle devam ediyoruz. Bu gezilerimizde bizlere eşlik eden mahalle muhtarımız, ilçe teşkilatımız, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız ile belediyemizin sosyal müdürlüğü ekiplerince birlikte ev gezilerimize gerçekleştiriyoruz. Bu ev ziyaretleri kapsamında gerek talepler değerlendiriliyor, sonrası ile ilgili gereken talimatlar veriliyor ve yine bu ziyaretler esnasında geldiğimiz evin bitişiğindeki evler ile de iletişime geçip onlarında talepleri o an bize iletilmek kaydı ile hususu yerinde görüp gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken bir durum.Sosyal belediyecilik hususunda da Eyyübiye İlçesi herkesin de bildiği gibi çok ciddi anlamda sosyal belediyecilik hizmetine ihtiyacı olan bir belediyemiz. Dar gelirli insanlarımızın çok olduğu ilçemizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, insanların gönüllerine dokunmaya dertlerine derman olmaya çalışıyoruz.”dedi.

Mahalle gezisinde Başkan Ekinci’ye eşlik eden Karakoyunlu mahalle muhtarı Mehmet Küçük ise, “Eyyübiye Belediye Başkanımıza ev ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim, sürekli bu tarz gezileri düzenliyor. Bugün de mahallemizde yardıma muhtaç bir ailemizi ziyaret etti, dertlerine derman oldu. Biz sürekli kendisini takip ediyor ve takdir ile karşılıyoruz.” dedi.