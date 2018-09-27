Tilki’nin ‘Zavallı’ Mesajı TATLISES İçin mi?

Şenay Devi Yangel’in kitap lansmanında kameralara konuşan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Aleyna Tilki’nin bir dünya starı olmadığını söyleyerek bir tartışma konusu açmıştı. Aleyna Tilki’nin attığı bir mesaj Dilan’a gönderme olarak algılandı.

Habertürk’ün haberine göre genç popçu Aleyna Tilki’nin attığı tweet çok konuşuldu. Takipçileri, Tilki’nin ‘Zavallı’ diye attığı tweeti Dilan Çıtak Tatlıses’e için olduğunu iddia etti.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Aleyna Tilki’yi topa tutmuştu. Tatlıses, Tilki için, “Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor. Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor. Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli. Son şarkısı ‘Dipsiz Kuyum’ esinlenme falan değil resmen Bergen’in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış” demişti.