Başkan Demirkol, Mahalle Gezilerini Mimar Sinan İle Devam Ettirdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri programlarını Mimar Sinan Mahallesi ile devam ettirdi. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, mahallede yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

İlçe genelindeki merkez ve kırsal mahalleleri, program dahilinde ziyaret ederek, talepleri ilk ağızdan dinleyip, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol, bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, sohbet eden Başkan Demirkol, mahalledeki çalışmaları da denetleyip, beraberindeki teknik ekiplerinden bilgiler aldı.

Başkan Demirkol, ziyaretlerini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mimar Sinan Mahallemizde, daha öncede yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek amacıyla mahallemizi ziyaret ettik. Buradaki semt pazarının çatısını değiştik ve halkımızın güneşten, yağıştan korunarak alışveriş yapmasını sağladık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları inceledik. Halkımızla hemhal olduk, muhabbet ettik, sohbet ettik.”

Başkan Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.