Günlük 75 TL Verilecek!

İşverene yüzde 50 destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini bildirdi. Selçuk, şu bilgileri paylaştı:“Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1.950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca, program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.”İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek sağlanacak. Bu süreden sonra 12 ay daha istihdam edilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında destek bir yıl boyunca karşılanacak.