Cinsel Sapkınlıklar,‘Aşıkmış Gibi Bakın Bana’

78 sayfa ifade verdi

Hahamları anlattı

‘Aşıkmış gibi bakın bana’

Gazetevatan'ın haberine göre,Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan örgüt üyeleri, cezaevinde tek tek itirafçı olmaya başladı. Geçtiğimiz ay örgütün “Avukatlar Grubu” içerisinde yer alan ve operasyonla yakalanarak tutuklanan Fatih D. de itirafçı oldu. İddialara göre etkin pişmanlıktan faydalanan ve İstanbul Emniyeti’nde örgüte ilişkin bildiklerini anlatan avukat Fatih D. serbest bırakıldı.Bir süre sonra da kadın müritler, yani ‘kedicik’ler etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olmaya başladı.Bunlardan ilki örgütteki “bacılar” grubunun en kıdemlisi Ayça Pars’tı. Ardından 38 sayfa ifade verip örgütü deşifre eden Seçil P. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edildi. Son olarak da Oktar’ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfa ifade verdi. Adnan Oktar’ın kara kutusu Ece Koç’un önceki gece Silivri Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi. Adnan Oktar’ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç’un önemli bilgiler verdiği öğrenildi. 30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç’un Adnan Oktar’ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç, Türkiye’ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ece Koç’un ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor. İfadesinde, Adnan Oktar’ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi.‘Bacılar’ grubunun en kıdemlisi Ayça Pars, 38 sayfalık ifadesinde şu çarpıcı bilgileri vermişti: Adnan Oktar 30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı. Bir bayanı küçük düşürecek her şeyi yapardı. Din görüntüsü altında bir çok sapkınlık yapıldı. Örgütte sadece göstermelik bir dini yapı var. Bayanların kendisine aşıkmış gibi bakmalarını isterdi. Onu ne kadar sevdiklerini, ona yönelik güzel sözler söylemelerini isterdi. Bayanlardan biri eğer ona aşıkmış gibi bakmazsa, yayında “Biz 5 dakika ara verelim” der, yayına ara verdirip ona işkence yapılırdı. Kameralar kapatılır, yediği yemek kafasından aşağı dökülür, saçlarını makasla keser hatta eliyle yolar, üstüne hakaretler ederdi.