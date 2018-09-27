'Lütfen Sabırlı Olun. Biraz Kredi Verin. Genç Bir Bakanım'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Dünyayı doyuran ülke, lider olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım" dedi.

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e giden Bakan Dr. Pakdemirli, İZTO'nun Eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işlerin daha hızlı yürüdüğünü vurgulayan Dr. Pakdemirli "Almanya'da 3 bin kanun, Türkiye'de ise 9 bin kanun var. Bazı şeyleri kararname ile çözmek lazım. Eğer birini başkan olarak seçiyorsak tabii ki karar verecek. Bürokrasiyi hızlandırmanın yolunu bulmamız lazım, çünkü millet gerçekten hizmet bekliyor." diye konuştu.

Geleceğin Sektörleri Eğitim ve Tarım

Geleceğin sektörlerinin eğitim ve tarım olduğunu ifade eden Bakan Dr. Pakdemirli "2035 yılında bugün hiç kurulmamış bir şirket dünyanın en büyük şirketi olacak. Bu şirket eğitim sektöründe ve trilyon dolarla ölçülecek bir şirket olacak. İkinci en büyük şirket ise tarım sektöründe olacak. Dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım. Aşmamız gereken zorluk ise, bugün itibarıyla dünya nüfusu 7,5 milyar. 2050'de 9,1 milyar olacak. Şehirleşme bugün itibarıyla yüzde 55, 2050 itibarıyla bu oran da yükselecek. Bir yandan göç kaçınılmazken, diğer yandan gıda üretimini yüzde 50 artırmamız gerekiyor. Bu zor ev ödevini, teknoloji olmadan yapmak imkansız gibi gözüküyor. Her yerde 4.0 gibi bir kavram var. Tarımda da 4.0'ı mutlaka kullanmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"Hem Üreticiyi Hem Tüketiciyi Korumakla Görevliyiz"

Bakanlık olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumakla görevli olduklarını ve tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını dile getiren Bakan Dr. Bekir Pakdemirli "Türkiye'nin buğday ile ilgili bir problemi yok. Yakın zamanda buğday ile ilgili önemli bir artış bekliyoruz. Cuma günü de buğday fiyatları ile alakalı olumlu bir gelişme yaşanacak diye biliyorum." şeklinde konuştu.

"Genç Bir Tarım Bakanıyım Biraz Krediyi Hak Ediyorum"

Hayvancılık konusunda da gelişmeleri değerlendiren Dr. Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun tarımda yapısal problemleri çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz ama bunun için lütfen sabırlı olun. Biraz kredi verin. Genç bir tarım bakanıyım biraz krediyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Biraz sabır, biraz sabır. Türkiye'nin protein üretiminde sorun yok. Sadece bizim et tercihimiz farklı. Yani tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok."

Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığının altını çizen Dr. Pakdemirli, iş dünyasının neler yaşadığını çok iyi bildiğini ancak bir miktar daha dişlerin sıkılması gerektiğini de sözlerine ekledi.