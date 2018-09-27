Başkan Peltek;Son 2 Ayda Akreditasyon Gereği Çok Önemli Çalışmalarda Bulunduk

ŞUTSO’nun 2018-2023 dönemi yol haritasının zeminini oluşturacak stratejik planı hazırlık çalışmalarının ikinci adımı olan Turizm Çalıştayı, Cevahir Han’da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Çalıştaya Ak Parti Milletvekilleri A.Eşref Fakıbaba, M.Ali Cevheri, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Üyeleri Mustafa Zahit, M.Cemil Bayuk, Mustafa Taş, Musa Baydilli, Abdurrahman Acı, ŞUTSO Genel Sekreter Vekili Nihal Dörtkardeş, Gap Havalimanı Müdürü M.Münir Uludağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Müze Müdürü Celal Uludağ, Lokantacılar ve Tatlıcılar Derneği Başkanı Mehmet Kaçak, kamu kurum ve kuruluşu ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek yaptı. Başkan Peltek konuşmasında şunları kaydetti: “ Bilindiği üzere biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık 2 aydan beri akreditasyon gereği çok önemli çalışmalarda bulunduk. Bacasız sanayi olarak bildiğimiz turizmde bunlardan biri. Bu çalışmalarda fark ettik ki turizmden beklediğimiz verimi alabilmemiz için gerek esnafımızla ve gerekse tüm vatandaşlarımızla hep birlikte gönül vererek turizmle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan İ.Halil Peltek’in konuşmasının ardından Ak Parti Milletvekili M.Ali Cevheri bir konuşma gerçekleştirdi. Cevheri konuşmasında turizm bacasız fabrika, önemli bir potansiyelimizdir. Bu bacasız fabrikayı değerlendirebilmemiz için önemli iki şeye ihtiyacımız var, birincisi bu sektördeki insanlarımızın eğitimi, bir diğer husus tanıtım. Sahip olduğumuz değerlerin tanıtımı.” dedi.

M.Ali Cevheri’nin konuşmasının akabinde, Ak Parti Milletvekili A. Eşref Fakıbaba bir konuşma gerçekleştirdi. Fakıbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Acil olarak biz ne yapabiliriz, acil eylem planı ne olması lazım Şanlıurfa’da. Tanıtım falan değil esasında, Şanlıurfa’yı herkes tanıyor. Daha fazla tanıtabiliriz bu doğrudur. Ancak önce temizlik, temizlik, temizlik, hijyen. Gelen insanlara da olay bu arkadaşlar. Şanlıurfa canımız, Şanlıurfa herşeyimiz, Şanlıurfa sadece Şanlıurfalıların değil dünyanın Şanlıurfası, dünyanın en önemli kenti” dedi.

Konuşmaların sonrasında İnovasyon Yönetimi Danışmanı Müjgan Çetin, Turizm Çalıştayı ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından çalıştaya geçilerek ŞUTSO’dan beklentileriniz neler, turizm de katma değer nasıl arttırılır,odamız ile yapılabilecek ortak projeler nelerdir? Konularında paydaşlardan görüş ve öneriler alındı.