Başkan Altun;En İyi Hizmeti Vermeye Çalışacağız

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) 2018-2023 dönemi Stratejik Planı’nı çalışmaları kapsamında düzenlenen Müşterek Meslek Komitesi toplantısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının 29 Meslek Grubu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞUTSO’nun 2018-2023 dönemi yol haritasının zeminini oluşturacak stratejik planı hazırlık çalışmalarının üçüncü adımı olan Müşterek Meslek Komitesi El Ruha Otelde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Hüseyin Belit, Meclis Başkanı Ahmet Altun, meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları, komite üyeleriyle ŞUTSO Genel Sekreter Vekili Nihal Dörtkardeş katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun yaptı. Meclis Başkanı Altun konuşmasında şunları kaydetti: “Değerli hazirun, bildiğiniz üzere son 2 gündür, 2018 -2023 yılları arasındaki Stratejik Planımızın zeminini oluşturmak üzere Odamızın organize ettiği çok önemli toplantılara katıldık. Dün Dış Paydaş Toplantımızı, bugün sabah ise Turizm Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda tüm paydaşlarımızdan fikir ve önerileri talep ettik. Müşterek Meslek Komitesi toplantımızda da sizlerin fikir ve önerilerini bekliyor olacağız. Komiteler, sektörlerindeki üye ile Oda arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu köprünün üzerinden ne kadar çok bilgi akışı olursa o kadar çok sorun çözülür ve ticari hayat gelişir. Göreve geldiğimiz Nisan ayından bugüne komitelerimiz çok verimli çalışmalar yaptı. Bu sayede sadece yerel düzeyde değil bölgesel ölçekte de birçok sorunun çözüm kaynağı olduk. Yeni dönemde hep birlikte meslek komitelerinin iyi şekilde çalışmalarını sağlayarak ilimize, odamıza ve üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. "dedi

Meclis Başkanı Altun konuşmasının ardından Başkan İ.Halil Peltek de bir selamlama konuşması gerçekleştirerek "Stratejik plan hazırlama sürecimizde, komitelerimizin değerli temsilcileri ve meclis üyelerimizle odamızın zayıf yönlerini güçlü yönlerini ve eksikliklerini tespit etmek üzere fikir ve önerilerinizi bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların akabinde İnovasyon Yönetimi Danışmanı Müjgan Çetin, Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından çalıştaya geçilerek ŞUTSO’dan beklentiniz ve odamız ile yapılabilecek ortak projeler nelerdir? Konularında katılımcılardan görüş ve öneriler alındı.