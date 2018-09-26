Urfa'da Feci Kaza, 1 Ölü

Kaza,Urfa-Antep Karayolunun 10. Kilometresinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,57 yaşındaki Ömer Sülün Hakimiyetindeki (21 GF 973 ) tanker,sürücüsü öğrenilemeyen (06 KF 142 ) kamyona arkadan çarptı.Çarpma sonucu tankerde sıkışan Sülün,olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik 1 çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan tanker sürücüsü Ömer Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam
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