Urfa'da Feci Kaza, 1 Ölü

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde tankerin,park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü.Kaza,Urfa-Antep Karayolunun 10. Kilometresinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,57 yaşındaki Ömer Sülün Hakimiyetindeki (21 GF 973 ) tanker,sürücüsü öğrenilemeyen (06 KF 142 ) kamyona arkadan çarptı.Çarpma sonucu tankerde sıkışan Sülün,olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik 1 çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan tanker sürücüsü Ömer Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam