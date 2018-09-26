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Bu haber 26 Eylül 2018 21:19:16 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Pakdemirli Net Konuştu, Kesinlikle Müsade Etmeyeceğiz

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e giden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıklayarak "Zeytinde 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor" dedi.

Bakan Pakdemirli Net Konuştu, Kesinlikle Müsade Etmeyeceğiz

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e giden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıklayarak "Zeytinde 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor" dedi.

Bugün İzmir'de çeşitli programlara katılarak, bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Dr. Pakdemirli, Bergama ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği, süt işleme tesisi ile seralarda inceleme yaparak, Süt Kardeşler Çiftliği ve Süt İşleme Tesisleri'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğini gezdi, bir buzağıya süt içirdi ve tesisler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Agrobay Seracılık'a ait seralarda incelemede bulunan Bakan Pakdemirli, şeker domates hasadı ve üretimiyle ilgili de işletmecilerden bilgi edindi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün helikopterle İzmir çevresinde yanan orman arazilerindeki fidan dikim çalışmalarını inceleyeceğini, Bergama'ya gelirken Çandarlı'da yerleşim yerine yakın bir makilik alanda çıkan yangınla ilgili de bilgi aldığını, yangının kontrol altında olduğunu, hızlı şekilde söndürülmesi için çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

Bir gazetecinin, annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemali Çetin'in dün Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumlarıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Dr. Bekir Pakdemirli, "Şükür herhangi bir şey yok, annemde yumuşak doku zedelenmesi var, kolu askıda, 3-4 gün içinde askısı çıkacak. Dayımın da kaburgalarında ufak bir çatlak var. O da kısa zaman içinde inşallah iyileşecek. Araba pert olmuş. Ben fotoğrafları görünce çok korktum, şükür Allah'a bir şey yok." diye konuştu.

İnceleme yaptıkları seraların tarım ürünleri ihracatı konusunda çok profesyonel olduğunu, bu tip tesislere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, "Burası jeotermalle ısınan bir yer. Son derece faydalı, cirosuyla, ürün kalitesiyle, sürekli müşterisiyle herkese tavsiye etmemiz gereken bir yer." dedi.

"Yanan Orman Alanlarının Başka Bir Amaçla Kullandırılmasına Müsaade Etmeyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli İzmir'de 2016 yılından bu yana çıkan yangınlar sonrasında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını helikopterle gezerek inceledi.

Yetkililerden konu hakkında bilgi alan Bakan Dr. Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal eşlik etti.

İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Dr. Pakdemirli, kent genelinde 2016 ve 2018 yıllarında orman yangını çıkan bölgeleri helikopterle gezerek incelediklerini belirtti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullandırılmasına müsaade etmeyeceklerini ve bu alanların yeniden orman alanına dönüştürüleceğini söyledi.

"Aralık Ayında Fidan Ekimi Yapılacak"

Yangın sonrası bölgelerde rehabilitasyon çalışmasının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu rehabilitasyonun ne ölçüde tamamlandığını, yeni fidan dikimlerinin ne ölçüde tamamlandığını değerlendirdik. Hakikaten hızlı bir şekilde en son hatırlarsınız 5-6 ay önce Buca'da çıkan bir yangın vardı, oradaki bölgede bile temizleme çalışması başlamış ve Aralık ayında fidan dikim çalışması başlayacak. Gezdiğimiz tüm bölgelerde dikimlerin yapıldığını gördüm, memnuniyetle takip ettim. Hiç bir şekilde yanmış olan orman alanının başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buralar tekrar orman alanı olacak." 

"Türkiye, Sofralık Zeytinde Dünya İkincisi"

Bakan Dr. Bekir Pakdemirli daha sonra Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen 2018-2019 Zeytin Rekolte Tahmini Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, "Zeytine sorsalardı 'kimi bakan olarak istersin' diye, herhalde beni seçerdi, bu işi her boyutuyla yaptım." ifadelerini kullandı.

Sofralık zeytinde Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünyada ikinci, zeytinyağında ise dördüncü sırada olduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım." diye konuştu.

Zeytin ve zeytinyağı okuryazarlığını geliştirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Dr. Pakdemirli, bunun yanında da tüketimi yükseltme hedeflerini vurguladı.

"İhracata Kafa Yormamız Gerekiyor"

Zeytinde ihracatın artmasını gerektiğini aktaran Dr. Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada ikinci olduk' diyoruz ama lider de olabiliriz. Zeytini mutlaka tekrar ele almamız lazım. Zeytin sektörüne yönelik çalışmalar sürecek. Yapılan çalışmalara göre 2018-2019'da 1,5 milyon ton rekoltemiz görülüyor ve bunun 1 milyon 77 bin tonu yağlık, 423 bin tonu sofralık, bundan da 193 bin ton zeytinyağı çıkacağı varsayılıyor.

Türkiye'deki tarım ürünlerinden katma değerli global bir marka oluşturmalıyız. İtalya'nın Napoli kentinde adam domatesleri alıyor, kurutuyor ve kilosunu 25 avroya satıyor. Bu katma değeri yakalayacak bir şeyler yapmalıyız. Klasik, anadan babadan kalma yöntemleri bırakıp artık ambalajlı ihracata kafa yorulması lazım. Modern tekniklerin hepsini kullanmamız lazım."

Tağşişli Ürünlere Verilen Cezalar Artırılacak

Tağşişle ürünlere verilen cezalarla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını da ifade eden Dr. Pakdemirli, "Artık bunu da caydırıcı hala getireceğiz. Cezaları ödenemeyecek boyuta getirirsek ve 'ödeyemedim' derse 'kusura bakma yapmasaydın' diyeceğiz. Hepimiz bunun karşısında olmamız lazım. Destekler konusuna gelince, 80 kuruş desteği artırırsak ne olur bilmiyorum ama ambalaj desteğini yükseltip ihracatı artırmamız lazım. Kalite artarsa üretici de sanayici de gayret gösterir. Egeliler olarak zeytinyağına sponsor olup onu anlatmamız lazım. Verilen destekler de önemli ama birilerinin eline oltayı vermek değil de balık tutmayı öğretmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet'in de bir konuşma yaptığı toplantının ardından Bakan Pakdemirli, zeytinyağı tadımına katıldı, zeytin silkme makinesi kullanarak zeytin hasadı yaptı.

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