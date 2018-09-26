Başkan Bayık, Hilvan'da Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma Olacak

Geçtiğimiz hafta sonu Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman ile Türkiye'nin çeşitli illerden gelen olta balıkçılarını Hilvan'ın Kavalık Mahallesi'nde ağırlayan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Atatürk Baraj gölü kıyısında yer alan 20 mahallemiz su turizminin yeni adresi olacak dedi.

Doğal yaşamı koruma amacıyla Kavalık Mahallesi yakınlarında yarışma düzenleyen Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) başta olmak üzere diğer çevre illerden gelen derneklerin katıldığı olta balıkçılarına kamp desteği sunan Bayık, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Ovacık Jandarma Bölük Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse ile beraber etkinlik alanını ziyaret ederek balık avcılarına başarı diledi.

Bayık 'Hilvan'ın tanıtılması ve turizmde ileriye yönelik alanların oluşturulması için önemli bir organizasyonda yer alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hilvan'ın 70 kırsal mahallesinden 20'si Atatürk Baraj gölüne sıfır durumda. Buradaki doğal yaşam ortamı her yerden çok daha farklı bir güzelliktedir. Örnek olarak Hilvan'ın içme suyunu temiz ettiğimiz Hoşin Mahallesi'ndeki falezler Türkiye'nin diğer turizm yerlerindekilerden farksız bir güzelliğe sahiptir. Bu anlamda, hem ekonomi hem de sosyal yaşam standartlarının sınırlarını zorlayacak olan bu mahallelerimizi turizme kazandırmak amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarımızı başlatmış durumdayız dedi.

EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA OLACAK

2019 yılı çalışma programının en önemli parçasının turizm olduğunu belirten Başkan Bayık, bugün Kavalık Mahallesi'nde doğula yaşamı koruma ve sportif faaliyet amacıyla düzenlenen bu organizasyonun aynı zamanda sudan elde edilebilir ekonomi imkanını çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bununla beraber, söz konusu kıyı kesimlerinde bulunan mahallelerimizin mevcut doğal güzelliği geliştirmek ve turizme kazandırmak için de başlatılan çeşitli projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.